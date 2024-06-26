Ученые: небольшой рост температур океана может резко ускорить таяние ледников

Ранее неизвестный и «вызывающий беспокойство» фактор таяния больших ледяных покровов, описали ученые Британской антарктической службы (BAS) в журнале Nature Geoscience.

Исследование показало, что относительно теплая морская вода может скапливаться на нижней стороне наземного льда, из-за чего лед быстрее попадает в океан. Ранее этот фактор не учитывался при замерах повышения уровня моря.

Ученые сосредоточились на области под названием зона заземления – место, где наземный лед «встречается» с морским. Со временем наземный лед перемещается в океан и тает. Этот процесс считается основной причиной повышения уровня моря.

Теплая вода постепенно разрушает подножие ледника. Возникают все новые полости, которые, в свою очередь, облегчают поступление воды к следующим участкам ледяного покрова. Открытие этого механизма может объяснить, почему ледяные щиты в Антарктиде и Гренландии сокращаются быстрее, чем ожидалось.

Это открытие позволит ученым улучшить климатические модели и более точно предсказывать изменения уровня моря в будущем. Также это может стать основой для разработки новых стратегий по смягчению последствий таяния льда. Дальнейшие исследования в этом направлении могут помочь сохранить ледяные покровы и замедлить процесс изменения климата.