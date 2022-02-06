Ученые выяснили, что риск госпитализации при «омикроне» на 75% ниже «дельты»

При заражении омикрон-штаммом Covid-19 человек на 75% меньше рискует попасть в реанимацию, чем при «дельте». Об этом, ссылаясь на исследование португальских ученых, сообщает «Российская газета».

Специалисты из института здравоохранения им. Рикарду Жорже провели исследование, которое показало, что из 100 госпитализированных 85 болели «дельтой» и только 25 «омикроном».

Помимо этого, исследователи заявили, что при последнем люди в среднем проводят в больнице меньше времени, а также реже умирают.

Работа основывается на данных статистики по зараженным Covid-19 в Португалии в декабре 2021 года.