Ученые выяснили, что недостаток витамина D увеличивает риск смерти от коронавируса

Недостаток витамина D в человеческом организме увеличивает риски тяжелого течения и смерти от коронавирусной инфекции. К такому выводу пришли ученые из Университета Бар-Илан и Медицинского центра Галилеи, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Times of Israel.

«Мы увидели поразительную разницу в шансах стать тяжелым пациентом, когда у вас есть нехватка витамина D и когда у вас ее нет», — отметил один из авторов работы — доктор Амиэль Дрор из Медцентра Галилеи.

По его словам, исследование актуально и для нового омикрон-штамма, хоть и проводилось до возникновения этой мутации коронавируса.

Дрор объяснил, что витамин D в целом значительно усиливает иммунную защиту организма от вирусных патогенов, которые поражают его через дыхательную систему.

Эксперты подчеркивают, что вакцину от коронавируса на сегодняшний день не заменить никакими витаминами, но при этом их нехватка повышает риск тяжелого и критического состояния у зараженных.

По предварительным данным, не менее 26% госпитализированных пациентов с дефицитом витамина D умерли от Covid-19. А среди тех, у кого до госпитализации не наблюдалось нехватки этого вещества, доля летальных исходов составила всего 3%.

Сейчас стремительный рост заболеваемости в мире связан со штаммом коронавируса B.1.1.529 с 32 мутациями, который был впервые обнаружен в Ботсване и получил впоследствии название по греческой букве «омикрон». Этот вариант Covid-19 характеризуется большей заразностью, чем его предшественники.

2 февраля Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о том, что омикрон-штамм уже был обнаружен практически во всех регионах страны. 4 февраля ИА «Татар-информ» сообщало, что «омикрон» стал доминирующим штаммом в Татарстане.