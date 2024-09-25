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Ученые выяснили, что добрые люди более привлекательны
Исследования социальной направленности показали, что оценка внешней привлекательности человека базируется на его доброте и альтруизме. Результаты научной работы опубликовал журнала British Journal of Social Psychology.
В исследовании приняли участие 4 192 добровольца. Они получали по несколько фотографий людей с подробным описанием, в котором указывались интеллектуальная способность и другие личные качества, также там была информация о месте работы, образе жизни и отношении к юмору.
После ознакомления с данными, респонденты должны были оценить по фото внешнюю привлекательность изученных ими людей. Результаты показали, что более красивыми признавались добрые люди, способные действовать на благо общества.
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