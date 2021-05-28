Ученые выяснили: атеросклероз и сахарный диабет способствуют развитию сухой гангрены

Российские врачи предупреждают: атеросклероз и сахарный диабет, а также курение и обморожение тела могут привести к развитию гангрены конечностей сухого типа. Основная причина заболевания ‒ закупорка сосудов и нарушение кровотока в тканях. В некоторых случаях сухую гангрену могут вызвать механические повреждения конечностей. При обнаружении симптомов следует незамедлительно обратиться к врачу-хирургу.

Основные симптомы сухой гангрены

Область поражения при сухой гангрене бывает разной: от небольшого участка кожи до всей конечности (например, ноги от кончиков пальцев и до бедра). Коварство болезни заключается в том, что она не причиняет острых болевых ощущений и не сопровождается резким запахом. А на первых порах выглядит как простое воспаление кожных покровов. Поэтому мы собрали список симптомов, которые отличают именно сухую гангрену, и должны насторожить вас:

появление язв на коже;

побледнение кожных покровов с изменением их цвета до более темного (вплоть до почернения);

утрата чувствительности тканей в месте поражения, ноющая боль с прострелами вокруг гангренозной области;

отторжение омертвевших участков, самопроизвольная ампутация (в особенно запущенных случаях).

Не нужно думать, что гангрена ‒ это только болезнь алкоголиков и людей без определенного места жительства. Нередко случается, что и у благополучного человека, страдающего закупоркой сосудов, развивается опасная патология. Средний возраст оперированных пациентов ‒ 73 года.

Сухая гангрена успешно лечится, но нужно вовремя обратиться к врачу

Мы задали вопрос по поводу лечения сухой гангрены сосудистому хирургу Инновационного сосудистого центра, Калитко Игорю Михайловичу, автору более 30 печатных работ в области флебологии и сосудистой хирургии. По его мнению, современный уровень развития медицинских технологий позволяет успешно лечить данную патологию, восстанавливать кровоток в сосудах без ампутации. В его практике более 92% успешных случаев лечения, т.е. фактически в девяти из 10 обращений к врачу. Однако важным фактором является своевременное обращение за медицинской помощью.

Методика лечения сухой гангрены

Микрохирургия сосудов с использованием операционного микроскопа, дающего увеличение до 25 раз. Гибридное воздействие включает в себя операцию на открытых сосудах и рентгенэндоваскулярное воздействие. Рентгенэндоваскулярная операция в чистом виде. Реконструктивно-пластическое вмешательство для устранения обширных дефектов тканей ‒ высший пилотаж в области лечения сосудов.

Благодаря современным методам оперирования, российским специалистам удалось снизить количество ампутаций более чем на 70%. Главное в этом деле ‒ не бояться обращаться к специалистам и лечить гангрену как можно раньше.