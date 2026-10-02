Ученые в образах рок-звезд: в Казани открылась выставка «Наука в лицах»

В главном учебном корпусе Казанского национального исследовательского технологического университета открылась выставка «Наука в лицах». На ней представлены портреты 32 молодых российских ученых, в том числе трех исследователей из Казани. Экспозиция будет работать до 15 октября.

Проект посвящен авторам высокотехнологичных разработок и исследований и проходит в рамках Десятилетия науки и технологий. Герои выставки занимаются созданием плазменного ракетного двигателя и атомных батареек, российских технологий производства спецкомпонентов для нефтехимии, радиационной безопасностью и добычей редкоземельных металлов. Среди направлений их работы также – лекарства от рака и орфанных заболеваний, альтернативы антибиотикам, новые материалы, проекты класса «мегасайенс» и «человекоцентричный» искусственный интеллект.

Участниками фотопроекта стали лауреаты премии Президента России в области науки и инноваций для молодых ученых, премии Правительства России в области науки и техники для молодых ученых, премии Правительства Москвы молодым ученым, Научной премии Сбера и Национальной премии в области будущих технологий «ВЫЗОВ». В 2026 году в проекте также представлены сотрудники российских научных организаций и высокотехнологичных компаний – СИБУРа, Сбера и Росатома.

«Среди героев выставки есть представители крупных высокотехнологических компаний, в том числе СИБУРа – стратегического партнера нашего университета. Для студентов КНИТУ это не просто успешные специалисты, а реальные примеры профессионального пути: от университетской науки и первых разработок – к большим технологическим задачам и работе в индустрии», – отметил ректор КНИТУ Юрий Казаков.

Казань в этом году представили сотрудники центра инжиниринга научно-исследовательского центра «СИБУР Инновации» Николай Колосов, Кристина Самарова и Кирилл Калягин.

«В науке особенно увлекает возможность видеть, как идея постепенно становится чем-то материальным. Сначала это гипотеза и эксперименты в лаборатории, затем масштабирование, а в итоге – технология, которая работает на производстве и делает жизнь человека комфортнее. И за этим результатом всегда стоят люди. Поэтому мне очень близка идея “Науки в лицах”: рассказывать об ученых – увлеченных, смелых, готовых браться за задачи, для которых еще нет готового решения», – сказал кандидат химических наук, директор по научному развитию научно-исследовательского центра «СИБУР Инновации» Николай Колосов.

Концепция выставки 2026 года – «Ученые – новые рок-звезды». Для фотопроекта исследователи примерили образы звезд сцены. Концепцию разработали совместно с креативным партнером – проектом «Чтиво». По замыслу авторов, она должна показать ученых творческими, увлеченными людьми, готовыми искать ответы на сложные вопросы и решать новые задачи.

До конца года выставку также представят на площадках федеральных университетов в Архангельске, Донецке, Красноярске, Ростове-на-Дону, Саратове, Твери, Туле, Тюмени и других городах. Герои проекта примут участие в научных форумах и дискуссиях, прочитают лекции в регионах страны.

Сезон завершится на VI Конгрессе молодых ученых – ключевом мероприятии Десятилетия науки и технологий, объявленного Президентом России Владимиром Путиным на 2022–2031 годы.

Выставка проходит при грантовой поддержке Министерства науки и высшего образования России, а также при поддержке Сбера. Генеральным партнером третий год подряд выступает СИБУР, креативным партнером – проект «Чтиво». «Наука в лицах» входит в инициативу «Наука рядом» Десятилетия науки и технологий.

Информация о героях проекта размещена на сайте наука.рф.