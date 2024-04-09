Ученые в Казани нашли способ увеличить устойчивость пшеницы и сои к засухе

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Специалисты Казанского государственного аграрного университета нашли механизм повышения всхожести яровой пшеницы Йолдыз и сои сорта Султан на 30% и 40% соответственно. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что обработка семян бактериями рода Bacillus способна не только повысить указанный показатель, но и значительно увеличить их устойчивость к засухе.

Во время эксперимента была смоделирована ситуация засухи на песчаном субстрате — ученые обработали семена различными штаммами бактерий рода Bacillus для того, чтобы определить наиболее эффективные: для яровой пшеницы сорта Йолдыз наилучшие результаты показали бактерии Bacillus subtilis KS-55 AU, для сои сорта Султана — Bacillus cereus KS-59 AU.

Ученые объясняют, что стимулирование защитных механизмов в растениях помогает им лучше справляться со стрессовыми ситуациями, в частности, с засухой, атакой патогенов и насекомых-вредителей. Этот способ особенно актуален для основных зерносеющих регионов России, в которых «за последние 47 лет отмечалось 16 засух, приведших к снижению продуктивности зерновых культур до 30-40%».

Помимо повышения всхожести, обработка семян бактериями рода Bacillus позволила увеличить длину надземной части и корневой системы растений. Это демонстрирует их положительное влияние на рост и развитие культур.

Завкафедрой общего земледелия, защиты растений и селекции Казанского ГАУ Радик Сафин отметил, что в отличие от химических средств бактерии не наносят вреда окружающей среде. «Внедрение экологически чистых технологий открывает новые горизонты для аграрного сектора, обеспечивая не только сохранение и увеличение урожайности внутри страны, но и расширение возможностей для экспорта», — считает специалист.