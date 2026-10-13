Ученые Татарстана собирают материалы о татарских общинах Центральной Азии

Институт татарской энциклопедии и регионоведения имени Мансура Хасанова готовит фундаментальную энциклопедию «Татары Центральной Азии». Сейчас ученые собирают материалы о татарах Киргизии и Туркменистана. Работа проходит совместно со Всемирным конгрессом татар. Об этом рассказала директор института Эльмира Галимова в программе «Семь дней +».

Пподготовка будущего издания включает изучение отдельных татарских общин. В 2017 году институт представил книгу «Татары Казахстана», а в 2025-м – «Татары Узбекистана». Эти работы станут основой для более масштабного исследования.

В этом году научная группа института во второй раз отправилась в экспедицию в Киргизию. Исследователи работали в библиотеках, архивах и Киргизском национальном университете имени Жусупа Баласагына.

Изучение татарской диаспоры входит в число основных направлений работы института. В 2026 году при поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова стартовал крупный научный проект «История и культура народов Степной Евразии», рассчитанный до 2034 года. В нем участвуют все гуманитарные подразделения Академии наук Татарстана.

В рамках проекта институт работает над пятью крупными изданиями и исследованиями: энциклопедиями Волжской Булгарии и Золотой Орды, историей народов Поволжья и Приуралья, детской энциклопедией и краткой энциклопедией современного Татарстана.