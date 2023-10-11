Ученые Татарстана разместят уникальные письменные памятники на сайте питерского института

Азат Ахунов

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

До конца 2023 года Санкт-Петербургский Институт истории РАН планирует представить обновленный портал «История письма европейской цивилизации». В числе прочих на нем разместят более 150 памятников письменности исследователи из Татарстана, рассказал на пресс-конференции в ТАСС ведущий научный сотрудник Центра письменного наследия Института языка, литературы и искусства имени Г. Ибрагимова Академии наук РТ Азат Ахунов.

«Около 150 памятников будет представлено, в том числе первые памятники периода Волжской Булгарии и Татарского ханства», — пояснил исследователь.

По словам Ахунова, ученые из Татарстана подключились к проекту в 2023 году. Несмотря на определенные сложности, связанные с представлением арабографичного письма, работа уже идет к завершению. Первые результаты будут представлены на международной научной конференции «История письма европейской цивилизации и письменная культура народов России» в Казани.

Алексей Сиренов Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Член-корреспондент Российской академии наук, директор Санкт-Петербургского Института истории РАН Алексей Сиренов добавил, что сотрудничество между учеными из Татарстана и Санкт-Петербурга в вопросе изучения памятников письменности началось именно благодаря этому порталу.

«Около двух лет назад, когда мы искали партнеров, которые могли бы этот портал для нас создать, мы обратили внимание на аналогичный продукт, посвященный историко-культурному наследию Республики Татарстан. Нам очень понравилось, что на этом ресурсе могут быть представлены как тексты, так и вещественные памятники», — подчеркнул спикер.

Международная научная конференция «История письма европейской цивилизации и письменная культура народов России» пройдет в Казани с 17 по 19 октября. Более 90 специалистов, в том числе и зарубежных, обсудят пути дальнейших исследований рукописных материалов и последние имеющиеся по ним в России и за рубежом данные, а также определят перспективные направления дальнейшего изучения письма и памятников письменности.