Ученые Татарстана рассказали, как отличить настоящего татарина

Каждый человек сам определяет свою идентичность и принадлежность к татарской общности. Поэтому даже если человек плохо владеет родным языком, он может в полной мере считаться татарином. Такое мнение высказал заместитель директора Института истории имени Ш. Марджани Академии наук РТ Марат Гибатдинов.

По словам исследователя, в интернете встречаются досужие рассуждения, что существуют настоящие татары и не настоящие. «На самом деле человек сам определяет свою идентичность — к какой общности он принадлежит. И эта принадлежность может основываться на разных вещах. Для кого-то это прежде всего связано с родным языком. [Но] даже если [человек] плохо владеет татарским языком, то он всё равно может чувствовать себя частью татарской общности. Связывать также могут семейные традиции, которые передаются из поколения в поколение», — объяснил Гибатдинов.

Ученый отметил, что идентичность может быть связана с исламом, потому что на протяжении столетий ислам является важной и неотъемлемой частью истории Татарстана, а для тех, кто исповедует другую веру, связующим звеном может стать культура татарского народа.

«У каждого человека есть свой мостик, который его связывает с татарской общностью. Главное, должно быть чувство принадлежности к этой общности. Надо чувствовать себя продолжателем богатого наследия, которое сформировалось на протяжении веков, и мы должны это наследие сохранить и передать будущим поколениям», — убежден Марат Гибатдинов.

Ученые Института истории имени Ш. Марджани Академии наук Татарстана сегодня презентовали научно-популярное издание «Татары в переписях населения» и анимационный образовательно-просветительский фильм «Татары: единство в разнообразии». В книге в легкой и доступной форме рассказывается о динамике численности татар с середины XVI до начала XXI века.