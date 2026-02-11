Ученые Татарстана получили премии «Научный прорыв» в рамках Дня российской науки

В казанском ИТ-парке имени Башира Рамеева состоялось вручение республиканской премии «Научный прорыв. Фәнни алга китеш», приуроченной ко Дню российской науки. Об этом сообщает пресс-служба Государственного Совета Республики Татарстан.

Лауреатом в номинации «За верность науке» стал депутат Госсовета РТ, действительный член Академии наук Татарстана, доктор физико-математических наук, профессор Мякзюм Салахов. Награду ему вручил Председатель Государственного Совета Фарид Мухаметшин.

Главную награду в номинации «Лучший ученый» вручил Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов. Победителем стал научный руководитель Казанского физико-технического института имени Е.К. Завойского КазНЦ РАН, академик РАН Кев Салихов.

Обращаясь к участникам церемонии, Рустам Минниханов отметил позитивную динамику развития научно-образовательного комплекса республики. По его словам, объем внутренних затрат на исследования и разработки в Татарстане за 2025 год вырос почти вдвое, а численность научных сотрудников достигла 16,6 тысячи человек — максимального показателя в новейшей истории региона. Татарстан сохраняет третье место в Национальном рейтинге научно-технологического развития субъектов РФ.

Раис РТ также напомнил о региональных мерах поддержки науки, включая премию «Научный прорыв», создание передовых инженерных школ, гранты для постдоков, конкурсы Фонда науки и технологий, образовательные проекты «Школа завлабов» и «Школа проректоров», а также программу жилищных субсидий для молодых ученых. По его мнению, эти практики повышают эффективность государственной научно-технической политики и могут быть масштабированы в других регионах.

Фарид Мухаметшин, вручая награду Мякзюму Салахову, назвал его настоящим ученым и человеком с активной гражданской позицией. Глава парламента подчеркнул, что такие деятели науки и их открытия составляют фундамент современных успехов Татарстана.

Мякзюм Салахов — доктор физико-математических наук, профессор, действительный член Академии наук РТ. С 2002 по 2010 год возглавлял Казанский государственный университет, с 2014 по 2023 год — Академию наук Татарстана. Автор более 480 научных публикаций и четырех монографий. Основные направления исследований — оптика, прикладная спектроскопия и нанофотоника. Разработанные им методы спектроскопической диагностики плазмы применяются для определения фундаментальных констант. Заслуженный деятель науки РФ и РТ, лауреат Госпремии РТ в области науки и техники.