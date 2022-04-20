Ученые Татарстана поддержали закон, дающий регионам право оплачивать исследования в вузах

Закон, позволяющий регионам финансировать научные работы в федеральных вузах, будет способствовать интеграции промышленности и науки на местах. Такое мнение выразил проректор КНИТУ-КХТИ, доктор технических наук Александр Копылов.

«Фундаментальная наука имеет более значительный масштаб, нежели региональный. Но если научные идеи и разработки имеют прикладные перспективы в региональном аспекте, очень неплохо, когда они поддерживаются органами местной власти», – считает Копылов.

По его словам, поддержка может быть и финансовой, и нефинансовой – например, привлечение органами власти предприятий для интеграции промышленности и науки.

Эксперт рассказал, что научные проекты КНИТУ-КХТИ имеют актуальную направленность как для России в целом, так и для предприятий Татарстана.

«Это разработки по энергоресурсосбережению, использованию возобновляемого техногенного сырья, утилизации отходов. Один из таких примеров – разработки нашей кафедры теоретических основ теплотехники, которые были поддержаны “Татнефтехиминвест-холдингом” и продолжили свое развитие для решения конкретных прикладных задач в промышленности», – пояснил Копылов.

Ранее Президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий российским регионам финансировать реализацию программ высшего образования и проведение научных исследований в федеральных государственных вузах.