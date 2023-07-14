Ученые Татарстана и Казахстана разработают инновационные системы беспилотников

Команда ученых Татарстана и Казахстана будет разрабатывать инновационные системы беспилотного транспорта. Их главная цель – создать беспилотники различного назначения, при этом решив задачу разработки системы их автоматизированного управления. На эти цели КФУ совместно с Южно-Казахстанским университетом им. М.Ауэзова выиграл грант комитета науки Минобра Казахстана на реализацию проекта «Беспилотные транспортные средства различного назначения высокой степени автоматизации», сообщает пресс-служба вуза.

Система автоматизированного управления – это программно-аппаратный комплекс. Ученые разработают алгоритмы обработки данных (изображений), получаемых от датчиков (сенсоров) различного типа. Также такие алгоритмы должны будут корректировать изображения на основе данных, получаемых как от датчиков системы управления, так и от подсистем транспортного средства.

Помимо этого, в планах разработать подсистемы датчиков, связи и телеметрии, что позволит решить вопросы управления беспилотниками в сложных условиях – например, при сложных траекториях движения.

Выделение гранта предполагает реализацию проекта в период с 2023 по 2025 годы.