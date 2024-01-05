Ученые связали смерть 17 тыс. больных коронавирусом с препаратом от малярии

Во время первой волны коронавируса Covid-19 от приема противомалярийного препарата гидроксихлорохина могли скончаться минимум 16 990 человек в шести странах: Бельгии, Италии, Испании, США, Турции и Франции. К такому выводу пришли французские и канадские исследователи. Результаты их работы представлены в статье, которая опубликована в журнале Biomedicine & Pharmacotherapy.

В начале пандемии гидроксихлорохин, по словам ученых, назначали, «несмотря на отсутствие доказательств, подтверждающих его клиническую пользу». Они ссылаются на подсчеты, опубликованные в журнале Nature в 2021 году. Согласно этим данным, использование данного препарата увеличило смертность на 11% из-за нарушений сердечного ритма и других побочных эффектов.

При этом действительное количество погибших от гидроксихлорохин может быть заметно выше. Дело в том, что исследование затрагивает только период с марта по июль 2020 года, когда препарат назначали особенно часто.

«<…> исследование иллюстрирует ограничения экстраполяции эффекта лечения от хронических состояний к тяжелым без точных данных и необходимость быстрого получения доказательств высокого уровня на основе РКИ (рандомизированных контролируемых испытаний — прим. Т-и) в случае неотложных заболеваний», — заключили авторы работы.

Стоит отметить, что помимо лечения малярии гидроксихлорохин также используют при ревматоидном артрите, волчанке и ряде других аутоиммунных заболеваний.

Всемирная организация здравоохранения в июне 2020 года прекратила испытания гидроксихлорохина в качестве лекарства от коронавируса из-за проблем с сердцем у некоторых пациентов. Тогда же в Соединенных Штатах отозвали разрешение на использование в экстренных случаях гидроксихлорохина и родственного противомалярийного препарата хлорохина по причине опасных побочных эффектов.

В России использовать гидроксихлорохин для лечения Covid-19 начали в середине апреля 2020 года. Отказаться от применения препарата Министерство здравоохранения РФ рекомендовало в мае 2021-го.