Океанические и полярные исследования являются важнейшим компонентом сотрудничества БРИКС в области науки, технологий и инноваций (НТИ). Подробнее о сотрудничестве ученых стран БРИКС говорится в материале китайской научной газеты «Кэцзи Жибао».

Рабочая группа по океанологии, полярным наукам и технологиям была создана в ходе 5-й министерской встречи БРИКС по НТИ в июле 2017 года для реализации соответствующих решений саммитов лидеров БРИКС и министерских встреч по НТИ.

Административный центр китайской повестки дня на XXI век (ACCA21) работает в Китае под руководством Департамента международного сотрудничества Министерства науки и технологий Китая. За последние семь лет АССА21 организовал и участвовал в международных мероприятиях, в том числе четвертое заседание рабочей группы БРИКС по океанологии, полярным наукам и технологиям.

Его работа способствовала созданию китайских платформ сотрудничества в области океана, совместным исследовательским проектам, совместным экспедициям и выращиванию ведущих и молодых талантов. АССА21 также способствовал реализации таких флагманских инициатив, как «План совместных экспедиций по глубоководным районам и впадине Хадала» и «Прогнозирование климата, предотвращение и смягчение последствий морских катастроф».

Морские научно-исследовательские институты и университеты под руководством Министерства природных ресурсов, Китайской академии наук и Министерства образования провели углубленные исследования среди стран БРИКС, особенно по вопросам устойчивого развития океана, здорового состояния океанов и глобального изменения климата, а также океанических катастроф.

Данные совместные исследования способствовали обмену опытом между учеными стран БРИКС, прокладывая путь к созданию нового механизма инноваций и сотрудничества в области океанических и полярных наук и технологий в новую эпоху БРИКС.