Ученые сравнили последствия Covid-19 с болезнью Альцгеймера

Ощущение «тумана» в голове, возникающее у перенесших коронавирусную инфекцию, может быть вызвано процессами, похожими на те, от которых страдают при болезни Альцгеймера. Об этом в исследовании, опубликованном в журнале Alzheimer’s and Dementia, сообщили специалисты из Колумбийского Университета.

Ученые сообщают, что у ряда пациентов, переболевших Covid-19, отмечаются спутанность мыслей, проблемы с координацией, а также трудности при попытках сосредоточиться. Такие последствия могут быть вызваны таупатиями, или повреждениями мозга, возникающими в результате слипания тау-белка, связанного с воспалительными процессами из-за Covid-19. Такие же дефекты выявляются и у страдающих болезнью Альцгеймера.

Проведя анализ мозга пациентов, скончавшихся от последствий коронавируса, ученые подтвердили наличие схожих дефектов — нейрофибриллярных клубков. Исследователи считают, что в таком случае «туман» в голове после вируса можно лечить теми же методами и препаратами, как при болезни Альцгеймера.