Ученые сравнили пневмонию при «дельте» и «омикроне»

При омикрон-штамме Covid-19 пациенты переносят более легкую форму пневмонии, чем при «дельте». Такими выводами делится телеканал NHK со ссылкой на исследование ученых из центра научной медицины при Токийском университете.

Чтобы подтвердить свои предположения, специалисты провели эксперимент на хомяках. Данные показали, что при «омикроне» легкие животных были поражены гораздо меньше, чем при «дельте». Однако в случае с «омикроном» также встречались летальные исходы.

Поэтому ученые призывают людей не ослаблять бдительность из-за того, что «омикрон» вызывает более легкую форму пневмонии. Пожилые и пациенты с хроническими болезнями все равно находятся в группе риска по данной разновидности Covid-19.