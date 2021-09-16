Ученые: «Спутник V» эффективнее AstraZeneca и Sinopharm против дельта-штамма Covid-19

Российская вакцина «Спутник V» оказалась более действенной против дельта-штамма коронавируса, чем препараты AstraZeneca и Sinopharm. Об этом, ссылаясь на работу ученых из университета Кордовы, сообщает La Nacion.

В рамках исследования специалисты изучили 309 образцов плазмы перенесших коронавирусную инфекцию и полностью привившихся препаратами AstraZeneca, Sinopharm и «Спутник V».

«Самые высокие титры нейтрализующих антител против варианта, происходящего из Индии, были у тех, кто получил две дозы „Спутника V“ и до этого болел коронавирусом», — отмечается в материалах исследования.

На втором месте также оказались те, кто привился российским препаратом, однако не был заражен Covid-19. Менее всего защищены люди, которые вакцинировались Sinopharm и не перенесли до этого коронавирус.

Ученые напоминают, что штамм «дельта» в два раза заразнее немутировавшего Covid-19. Наряду с «альфой», «бетой» и «гаммой», известными как британский, южноафриканский и бразильский штаммы, он относится к вариантам, «вызывающим озабоченность» (по классификации ВОЗ).