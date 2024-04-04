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Ученые создали самую большую в мире цифровую камеру для изучения Вселенной
Ученые создали самую большую цифровую камеру в истории, которую назвали Legacy Survey of Space and Time (LSST). На разработку и построение камеры ушло почти два десятилетия, сообщает пресс-служба Национальной ускорительной лаборатории SLAC.
Устройство установят в обсерватории имени Веры Рубин, расположенной в Чили. «Гигант» будет наблюдать за южной частью неба и фотографировать космос.
LSST состоит из 189 отдельных модулей разрешением 16 Мп каждый, размер объектива составляет 1,55 метра. Общее разрешение — 3 200 Мп. Для сравнения: человеческий глаз имеет разрешение 120-140 Мп.
Камера поможет составить масштабную карту ночного неба и лучше изучить состав Вселенной, ответить на вопрос, как появилась наша галактика, в частности, понять принципы расширения космоса.
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