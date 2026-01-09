news_header_top
Общество 9 января 2026 19:20

Ученые сообщили об уникальном параде планет, ожидающемся 22 января

Фото: t.me/lpixras

Меркурий, Венера и Марс выстроятся в необычную конфигурацию рядом с Солнцем, сообщают ученые. По данным Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН, парад планет начнет формироваться в ближайшие две недели и достигнет максимума 22 января.

«К 22 января три планеты и Солнце выстроятся в финальную симметричную конфигурацию, образующую на небе почти правильный ромб, или, если угодно, крест, с размером стороны в 2-3 градуса, после чего парад начнет рассыпаться», – отметили специалисты лаборатории в Телеграм-канале.

По информации ученых, первой от Солнца начнет удаляться самая быстрая планета – Меркурий, что произойдет еще до конца января. В феврале аналогичное движение совершат Венера и Марс.

По прогнозам специалистов, наблюдать такое необычное сближение планет снова удастся лишь в сентябре 2028 года.

#астрономия
