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6 июня 2021  20:10

Ученые сообщили о риске развития синдрома Гийена — Барре после коронавируса

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Covid-19 может вызывать развитие синдрома Гийена — Барре, сообщает РИА Новости со ссылкой на EurekAlert!.

Один из авторов статьи, ученый из Бирмингемского университета Алекс Рихтнер, пишет, что у антител, которые вырабатывает организм после коронавиуруса, есть схожие черты с теми, что вызывают аутоимунные болезни сердца и кожи.

Отмечается, что первые симптомы заболевания — онемение ступней и кистей рук, мышечная слабость и боли, проблемы с координацией. Эти симптомы выявили у участников исследования, которые перенесли коронавирус.

Синдром Гийена — Барре — острая аутоиммунная воспалительная полирадикулоневропатия, которая проявляется вялыми парезами, нарушениями чувствительности, вегетативными расстройствами.

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