Ученые со всей России и других стран приняли участие в лингвистической конференции КФУ

В Институте филологии и межкультурной коммуникации КФУ прошла международная конференция под названием «Научное наследие В.А.Богородицкого и современный вектор исследований Казанской лингвистической школы». Участники обсудили направления современного языкознания, у истоков которых находились всемирно известные представители Казанской лингвистической школы. В их числе – член-корреспондент АН СССР Василий Богородицкий, со дня рождения которого в этом году исполнилось 165 лет.

Всего организаторы провели девять секционных заседаний, посвященных актуальным проблемам языкознания. Конференция стала гибридной (очной и дистанционной) площадкой для научного общения известных и молодых ученых из разных городов России и таких стран, как Узбекистан, Казахстан, Туркменистан, Азербайджан, Китай.

На мероприятиях конференции обсуждались важные проблемы современной лингвистики, в том числе – актуальные направления фонетики, морфемики, словообразования, грамматики; вопросы тюркского языкознания, компьютерная и прикладная лингвистика и многие другие.

Участники конференции, научные руководители секций отметили высокий уровень организации и положительный опыт проведения мероприятия. По их мнению, подобные конференции позволяют выявить новые точки сопряжения и дальнейшего взаимодействия разных лингвистических школ, а также представителей междисциплинарных направлений в современной науке.