Общество 17 мая 2026 21:42

Ученые: снижение рождаемости в мире связано с распространением смартфонов и мобильной связи

Снижение рождаемости в мире связано с распространением смартфонов и высокоскоростной связи, сообщает издание Financial Times, согласно РИА Новости.

Анализ данных – от статистики численности населения до поисковых запросов в Google – показывает, что хотя на снижение рождаемости влияют многие факторы, последнее резкое падение связано с использованием технологий. Уровень рождаемости сократился быстрее всего в районах, где раньше всего появилась высокоскоростная мобильная связь. Все переломные моменты снижения рождаемости во многих странах совпали с массовым распространением смартфонов на местных рынках, подчеркивает газета.

Согласно сообщению, профессор экономики Университета Нотр-Дам Мелисса Керни отметила, что современная цифровая медиасреда, вероятно, оказала глубокое влияние на общество, что привело к сокращению числа романтических отношений. Издание также приводит данные прошлых социологических исследований, согласно которым половая дисфункция чаще наблюдается у пар, много времени проводящих в соцсетях.

