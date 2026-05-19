Ученые «СИБУР Инновации» приняли участие в создании импортозамещающей каталитической системы

Ученые научно-исследовательского центра «СИБУР Инновации» приняли участие в разработке полностью отечественной каталитической системы нового поколения для производства технологичных марок полиэтилена. Разработка позволит полностью локализовать выпуск такой продукции в России и уже внедряется на «ЗапСибНефтехиме».

Проект СИБУР реализовал совместно с российскими научными и промышленными компаниями. Он стал одним из первых за последние более чем 30 лет примеров создания в стране собственного решения, где одновременно разрабатывались и сам катализатор, и оборудование для его применения.

На создание системы понадобилось три года. Сначала ученые научно-исследовательского центра «СИБУР Инновации» вместе с российским производителем разработали собственный катализатор – ионообменную смолу, по эффективности сопоставимую с зарубежными аналогами.

На следующем этапе другой отечественный партнер создал специальную технологическую насадку и встроил в нее каталитический компонент. В итоге появилась полностью локализованная система, объединившая химическую и инженерную части решения. Ранее такие решения поставляли только иностранные компании.

Разработанная система используется при переработке С4-фракции. Она позволяет эффективно превращать изобутилен в метил-трет-бутиловый эфир (МТБЭ), что помогает выделять бутен-1 – один из ключевых компонентов для выпуска современных марок полиэтилена с повышенной прочностью и сроком службы.

Такие материалы применяются при производстве упаковки для продуктов, медицинских изделий, труб для водоснабжения, кабельной изоляции, а также в сельском хозяйстве и городской инфраструктуре. От эффективности этой технологии зависят объемы и качество выпускаемых полимеров, а значит – стабильность производства продукции, которой ежедневно пользуются миллионы людей.

Сейчас систему внедряют на тобольском предприятии СИБУРа – «ЗапСибНефтехиме». Здесь выпускается значительная часть современных марок полиэтилена в России, включая линейный полиэтилен для упаковки, сферы ЖКХ и инфраструктурных проектов.

Научно-исследовательский центр «СИБУР Инновации» создает прогрессивные технические решения для производства. Здесь разрабатываются новые полимеры, катализаторы, химические компоненты и технологические процессы. В тесной связке с промышленными площадками, вузами и научными институтами создаются материалы нового поколения, способные заменить импорт.

Напомним, что в Казани в конце 2026 года завершится строительство флагманского научно-исследовательского центра СИБУРа. Здесь будут работать более 350 ученых, инженеров и исследователей, которые займутся разработкой материалов и масштабированием технологий для действующих и новых производств СИБУРа и всей нефтехимической отрасли.

Министр энергетики России Сергей Цивилев, который на прошлой неделе посетил строительную площадку, назвал создаваемый научный центр уникальным и отметил, что он станет важной частью научного потенциала Российской Федерации.

Развитие собственных технологий соответствует задачам национального проекта «Новые материалы и химия».