Ученые: SARS-CoV-2 повышает риск преждевременных родов и гибели плода

SARS-CoV-2 может быстро размножаться в плаценте, что повышает риск преждевременных родов или гибели плода. Чтобы избежать этого, беременным нужно вакцинироваться, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследователей из Швейцарского института вирусологии и иммунологии.

Исследовательские группы из Берна и Лозанны обнаружили, что SARS-CoV-2 может поражать клетки плаценты и размножаться в ней.

«Тысячи вирусных частиц могут быстро образовываться в плаценте. Кроме того, мы заметили, что экспрессия рецептора SARS-CoV-2 в плаценте очень изменчива и специфична для каждой беременности, что может объяснить, почему вирус иногда передается плоду», — отметил руководитель исследовательской группы из Берна Марко Алвес.

Отмечается, что у беременных риск заразиться Covid-19 на 70% выше, чем у популяции того же возраста. А риск преждевременных родов или гибели плода при заражении возрастает в 2-3 раза.

Кроме того, результаты исследования подтверждают рекомендацию для беременных вакцинироваться от Covid-19. Так, уже несколько сотен тысяч беременных получили вакцину с РНК-мессенджером.

«РНК-мессенджер не проникает в плод, в то время как антитела, выработанные матерью, пересекают плацентарный барьер и, следовательно, защищают ребенка», — отмечают авторы.