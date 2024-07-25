Ученые РТ расширят коллекцию уникальных комплексов одежды народов Поволжья

Фото: сайт Минкультуры РТ

В Татарстане продолжается работа в рамках историко-этнографического проекта по воссозданию традиционной одежды народов, проживающих на территории Казанского Поволжья в период XIX и первой половины XX веков. О том, каковы дальнейшие планы, рассказали в Минкультуры РТ.

Проект стартовал в 2022 году по инициативе Ассамблеи и Дома дружбы народов Татарстана и при поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова. Благодаря ему в прошлом году в Казанском Кремле впервые широкой публике представили уникальные старинные комплексы традиционной одежды народов Поволжья.

Всего в коллекцию вошло 29 комплексов одежды русских, татар, марийцев, мордвы, башкир, чувашей и удмуртов, воссозданных современными мастерами. Их труд высоко оценили ведущие региональные и российские эксперты, органы власти и этнокультурная общественность.

Помимо нарядов, интерес вызвал изданный в рамках проекта каталог на родных языках 7 поволжских народов, который через иллюстрации знакомит с красотой, уникальным разнообразием и богатством народного костюма русских, татар, чувашей, удмуртов, марийцев, мордвы и башкир.

Фото: сайт Минкультуры РТ

Сейчас экспедиционная группа под руководством научного руководителя проекта Елены Гущиной завершает исследование музейных фондов республики для того, чтобы пополнить коллекцию комплексов одежды новыми уникальными экспонатами и создать второй том каталога «Традиционный костюм народов Казанского Поволжья второй половины XIX — первой половины XX века». В работе задействованы ведущие ученые и эксперты, общественные деятели, краеведческие и школьные музеи республики, музейные уголки при домах дружбы народов, сельских домах культуры и библиотеках.

Ключевая задача проекта — изучение, сохранение и популяризация историко-культурного наследия и его дальнейшее использование в перспективной практической проектной деятельности. Инициатива оказалась востребованной — только в этом году ее презентовали в Совете Федерации России и на форуме «Уникальная Россия» в Москве.