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Технологии
14 февраля 2022  07:38

Ученые Роспотребнадзора разработали детектор, обнаруживающий Covid-19 на ранней стадии

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В Роспотребнадзоре разработали детектор, который позволяет обнаружить Covid-19 при минимальной концентрации вируса. 

«Благодаря данной разработке диагностировать Covid-19 можно будет на самых ранних стадиях заболевания», — отмечается на сайте федеральной службы. 

Технологию разработали ученые Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора — она представляет собой комплекс белков, одни из которых отвечают за амплификацию материала, а другие (CRISPR/Cas) ответственны за распознавание последовательности мишени — фрагмента генома SARS-CoV-2. 

Изобретение обладает высокой чувствительностью и не требует высоких затрат, поскольку для него не нужно высокотехнологичного оборудования.

В Роспотребнадзоре отметили, что в будущем технологию можно использовать при разработке высокочувствительных и высокотехнологичных диагностических систем нового поколения, в том числе при разработке методов диагностики вновь возникающих инфекций.

#коронавирус #Роспотребнадзор
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