Ученые Роспотребнадзора разработали детектор, обнаруживающий Covid-19 на ранней стадии

В Роспотребнадзоре разработали детектор, который позволяет обнаружить Covid-19 при минимальной концентрации вируса.

«Благодаря данной разработке диагностировать Covid-19 можно будет на самых ранних стадиях заболевания», — отмечается на сайте федеральной службы.

Технологию разработали ученые Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора — она представляет собой комплекс белков, одни из которых отвечают за амплификацию материала, а другие (CRISPR/Cas) ответственны за распознавание последовательности мишени — фрагмента генома SARS-CoV-2.

Изобретение обладает высокой чувствительностью и не требует высоких затрат, поскольку для него не нужно высокотехнологичного оборудования.

В Роспотребнадзоре отметили, что в будущем технологию можно использовать при разработке высокочувствительных и высокотехнологичных диагностических систем нового поколения, в том числе при разработке методов диагностики вновь возникающих инфекций.