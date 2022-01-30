Ученые рассказали, у кого может выработаться «супериммунитет» против новых штаммов Covid

У людей, переболевших омикрон-штаммом после вакцинации от коронавируса, может выработаться «супериммунитет» против будущих вариаций Covid-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Business Insider.

Группа ученых из Орегонского университета здоровья и науки в своей статье пишут, что «супериммунитет» не работает без вакцинной основы. У тех, кто просто переболел, но не вакцинировался, вырабатывается лишь «нормальный» иммунитет.

Но, пишут авторы, привитые пациенты, перенесшие «прорывные» инфекции в период распространения дельта-штамма, получили до 1000% более эффективную защиту, чем после второй инъекции вакциной Pfizer.

«Высок не только уровень антител, но и возможность кросс-нейтрализации различных вариантов», — отметил один из авторов исследования Фикаду Тафессе.