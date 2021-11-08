Ученые рассказали о повреждениях мозга, возникающих при употреблении алкоголя

Алкоголь может наносить повреждения мозгу человека, что в дальнейшем может привести к алкогольной деменции, или синдрому Вернике — Корсакова. Об этом говорится в издании Express.

Повреждения мозга, вызванные алкоголем, выявлены у каждого десятого пациента.

Как правило, первым симптомом такого состояния становится ухудшение памяти. Затем в памяти пациента появляются ложные эпизоды, которыми он пытается заполнить пробелы. Кроме того, об алкогольной деменции говорят неспособность восприятия информации и изменение личности.

По словам ученых, алкоголь препятствует усвоению В1, который нужен для нормальной работы нервной системы.