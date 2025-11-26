news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 26 ноября 2025 22:26

Ученые рассказали о необычной и завораживающей траектории 3I/ATLAS

Читайте нас в
Телеграм

Космический объект 3I/ATLAS заворожил ученых своей необычной траекторией движения. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Космический объект пересечется с орбитой Юпитера, чего, по мнению ученых не должно было произойти. 3I/ATLAS пройдет в 53 миллионах километров от газового гиганта, что станет последним сближением объекта с какой-либо из планет солнечной системы.

«…это сближение выглядит совершенно завораживающим. Два тела (межзвездный гость и крупнейшая планета около Солнца), словно сговорившись, летят навстречу друг другу, расходясь, практически, в последний момент», – пишут ученые.

#космос #комета #астероид
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Поддержать наших бойцов»: студентки Лениногорского колледжа делают окопные свечи для СВО

«Поддержать наших бойцов»: студентки Лениногорского колледжа делают окопные свечи для СВО

26 ноября 2025
Владимир Путин поприветствовал участников Всероссийской студвесны в Казани

Владимир Путин поприветствовал участников Всероссийской студвесны в Казани

25 ноября 2025