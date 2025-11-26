Ученые рассказали о необычной и завораживающей траектории 3I/ATLAS

Космический объект 3I/ATLAS заворожил ученых своей необычной траекторией движения. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Космический объект пересечется с орбитой Юпитера, чего, по мнению ученых не должно было произойти. 3I/ATLAS пройдет в 53 миллионах километров от газового гиганта, что станет последним сближением объекта с какой-либо из планет солнечной системы.

«…это сближение выглядит совершенно завораживающим. Два тела (межзвездный гость и крупнейшая планета около Солнца), словно сговорившись, летят навстречу друг другу, расходясь, практически, в последний момент», – пишут ученые.