Общество 24 ноября 2025 09:33

Ученые рассказали, какая магнитная обстановка будет 24 ноября

24 ноября 2025 года магнитосфера Земли будет оставаться стабильной. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

Указывается, что космическая погода является слабо возмущенной, что указывает на отсутствие заметных геомагнитных бурь. Тем не менее ожидается, что солнечная активность будет немного выше нормы.

Ученые также представили результаты мониторинга космической погоды за прошедшие сутки, которая, по их данным, была аналогичной.

