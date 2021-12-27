Ученые рассказали, как долго «омикрон» может жить в организме человека

Ученые национальных институтов здравоохранения США провели исследование, чтобы понять, как долго омикрон-штамм Covid-19 может жить в организме человека. В ходе работы они изучили 44 тела скончавшихся от вируса, сообщается на сайте Research Square.

По данным специалистов, в разных условиях вирус может оставаться в организме до 230 дней.

«Вирус SARS-CoV-2 широко распространен даже у пациентов, умерших в результате бессимптомной или легкой формы Covid −19, воспроизведение вируса присутствует во многих внелегочных тканях на ранней стадии инфицирования», — заявили участники исследования.

Так, они обнаружили вирус во многих участках организма человека, в том числе в мозге, «в течение до 230 дней после начала симптомов».

Также ученые заметили небольшие воспаления вне легких, несмотря на широкое распространение вируса в теле.