Ученые рассказали, что солнечная активность возобновилась после затишья

Зоны повышенной активности на Солнце медленно смещаются в сторону нашей планеты, что может привести к вспышкам на светиле в канун новогодних праздников. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Ученые рассказали, что после периода затишья, длившегося около четырнадцати дней, солнечная активность, судя по всему, вновь нарастает. Кроме того, две области с повышенной активностью постепенно входят в зону видимости с Земли и станут уверенно видны под Новый год – 30-31 декабря.

«Для тех, кто прочитывает фразу «возобновятся вспышки» как «возобновятся магнитные бури», приходится в очередной раз напоминать, что к магнитным бурям приводит максимум одна заметная вспышка из десяти, поэтому, даже если фейерверк вспышек, действительно, достигнет пика на Новый год, велики шансы, что он так и останется просто фейерверком», – пишут ученые.