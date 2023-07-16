Ученые РАНХиГС: Крепостное право и университеты повлияли на современный малый бизнес

Казанский федеральный университет (главное здание)

Фото: © Владимир Васильев / архив «Татар-информ»

Степень распространения крепостного права, время появления университетов и наличие купеческих традиций повлияли на развитие предпринимательской инициативы и деловой активности в регионах России. Они продолжают воздействовать даже на современный малый бизнес.

К такому выводу пришли исследователи из Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Степан Земцов и Юлия Царева. На их статью «Долгосрочное влияние экстрактивных и инклюзивных институтов на деловую активность в регионах России» в журнале «Вопросы экономики» (в открытом доступе выложена на сайте ResearchGate) обратил внимание РБК.

«<…> чем больше была доля крепостных в регионе перед отменой крепостного права, тем ниже плотность малого бизнеса в современный период, при прочих равных условиях», — констатируют, в частности, авторы статьи. Вместе с тем это воздействие нельзя обнаружить напрямую из-за низкой корреляции между двумя переменными.

В свою очередь наличие университетов положительно сказывается на предпринимательской деятельности, но, возможно, значимое влияние оказывают только вузы, созданные в досоветский период. В качестве примера ученые упоминают в том числе и Татарстан.

«<…> из 20 регионов, где университеты созданы до революции 1917 г., 12 входят в число лидеров по деловой активности: Санкт-Петербург, Москва, Татарстан, Томская, Нижегородская, Вологодская, Самарская, Свердловская, Рязанская и Тюменская области, Приморский и Пермский края», — отмечают они.

Частично оказалась справедливой, по мнению экономистов, и гипотеза о связи распространенности малого предпринимательства с традициями купечества. Оказалось, что «плотность малого бизнеса выше в регионах, где доля купцов в конце XIX в. была, соответственно, выше и ниже средней». В некоторых случаях культурные традиции, судя по всему, оказались ликвидированы из-за последствий репрессий раннесоветского периода.

Татарстан при этом оказался отнесен к «регионам советского освоения», где практически не было купцов, но сложились благоприятные факторы для малого бизнеса в новую эпоху.

Кроме того, оказалась частично подтверждена гипотеза об отсутствии связи между пространственным распределением советских торговых предприятий и современного бизнеса. Прямая корреляция прослеживается для довоенного периода, но не для периода 1970-х годов.