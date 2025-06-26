Ученые РАН разработали новую технологию выращивания семенного картофеля

Ученые Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра РАН разработали новый способ быстрого размножения ценных сортов семенного картофеля, пригодный для использования в домашних условиях. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения, передает РИА Новости.

Специалисты отметили, что картофель сегодня возделывается более чем в 150 странах мира и отличается высоким содержанием питательных веществ. В частности, в клубнях накапливается до 4,6% белка, включающего все восемь незаменимых аминокислот. При этом 600 граммов картофеля в день способны полностью удовлетворить суточную потребность человека в витаминах.

Как рассказал старший научный сотрудник Новгородского НИИ сельского хозяйства Николай Семчук, разработанная технология позволяет выращивать семенной картофель в квартире, частном доме или на даче. Для ее применения не требуется дорогостоящих реагентов или лабораторного оборудования. Благодаря этому методу можно в короткие сроки получить достаточное количество посадочного материала без риска заражения клубней инфекциями.