Ученые предупредили об умеренном росте солнечной активности 25 декабря

Умеренный рост вспышечной активности ожидается сегодня на Солнце. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, передает «ТАСС».

При этом геомагнитная обстановка на Земле остается спокойной: благодаря снижению скорости солнечного ветра возмущения магнитосферы за последние сутки заметно утихли.

Однако ученые фиксируют возвращение солнечных пятен. Фоновый уровень излучения звезды вновь превысил порог класса C, что указывает на рост общего энерговыделения в солнечной короне. Кроме того, на восточном (левом) краю диска появляются признаки выхода новой крупной активной области – над поверхностью уже видны яркие плазменные петли.

Астрономы уточняют, что точные размеры и мощность этого нового центра активности пока не определены, ситуация должна проясниться в течение ближайших суток.