news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 25 декабря 2025 10:15

Ученые предупредили об умеренном росте солнечной активности 25 декабря

Читайте нас в
Телеграм

Умеренный рост вспышечной активности ожидается сегодня на Солнце. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, передает «ТАСС».

При этом геомагнитная обстановка на Земле остается спокойной: благодаря снижению скорости солнечного ветра возмущения магнитосферы за последние сутки заметно утихли.

Однако ученые фиксируют возвращение солнечных пятен. Фоновый уровень излучения звезды вновь превысил порог класса C, что указывает на рост общего энерговыделения в солнечной короне. Кроме того, на восточном (левом) краю диска появляются признаки выхода новой крупной активной области – над поверхностью уже видны яркие плазменные петли.

Астрономы уточняют, что точные размеры и мощность этого нового центра активности пока не определены, ситуация должна проясниться в течение ближайших суток.

#солнце
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Каждый из вас – яркая звезда»: Минниханов поздравил детей на Республиканской елке

«Каждый из вас – яркая звезда»: Минниханов поздравил детей на Республиканской елке

24 декабря 2025
Тишков о новом курсе нацполитики: «Главное – единство нации при сохранении многообразия»

Тишков о новом курсе нацполитики: «Главное – единство нации при сохранении многообразия»

24 декабря 2025