Ученые предупредили о возможной магнитной буре в ночь на 3 января

Фото: t.me/lpixras

Первая заметная магнитная буря в 2026 году может произойти в ночь со 2 на 3 января. Причиной станет довольно сильная солнечная вспышка уровня M7.1, зафиксированная накануне, сообщили в пресс-службе лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Вспышка произошла в интервале с 16:12 до 17:11 по московскому времени. Для регионов с часовым поясом МСК+7 ее максимум пришелся на момент наступления Нового года. Событие сопровождалось выбросом массы, часть которой была направлена в сторону Земли.

Согласно расчетам, именно этот выброс станет источником геомагнитных возмущений в начале января. Ожидается магнитная буря уровня до G2, что соответствует среднему по силе событию. Вероятность более сильной бури – уровня G3 и выше – оценивается примерно в 30%.

При этом новогодняя ночь в большинстве регионов России прошла спокойно с точки зрения геомагнитной обстановки. Несмотря на неблагоприятные внешние факторы, включая продолжающееся влияние одной из корональных дыр на Солнце, уровень активности оставался низким.

С полуночи до 8:00 мск на высоких широтах – в районе 65-75 градусов, включая Мурманск и некоторые другие населенные пункты, – формировались слабые полярные сияния. Однако из-за плотной облачности наблюдать их практически не удалось. Специалисты отмечают, что продолжающееся воздействие корональной дыры может привести к дополнительным геомагнитным возмущениям в ближайшие дни.

В целом прогноз геомагнитной активности на новогодние каникулы оценивается как благоприятный. За исключением ближайших дней, первая половина января характеризуется преимущественно спокойной обстановкой с редкими периодами умеренных возмущений. Существенно изменить прогноз могут лишь новые сильные солнечные вспышки.