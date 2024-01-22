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Ученые предупредили о магнитной буре 23 января
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Фото: © Владимир Васильев/«Татар-информ»
Во вторник Землю снова накроет магнитная буря. Об этом следует из инфографики лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН.
Отмечается, что слабая буря (уровень G1 – всего уровней пять) ожидается на 6.00 и 12.00 по московскому времени. Согласно долгосрочному прогнозу (за период с 25 января по 18 февраля), больше таких вспышек на Солнце не ожидается.
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