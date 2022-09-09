Ученые предрекли появление новых штаммов коронавируса от волосатых броненосцев и оленей

Новый штамм коронавируса «Гамма» обнаружили аргентинские ученые у больших волосатых броненосцев. В США штаммы «Альфа» и «Гамма» нашли у белохвостых оленей. Ученые предупреждают, что новые виды коронавируса могут перейти к людям, даже к тем, что переболел «Омикроном».

Эксперты на фоне этих сообщений призывают не бояться возвращения в человеческую популяцию старых штаммов, а обратить внимание на появление среди диких зверей новых, более опасных вариантов Covid-19.

«Межвидовые переходы происходят, когда появляется новая мутация. Если они будут продолжаться, то вполне может появиться новая мутировавшая «Гамма», которая действительно может быть опасной», — цитируют «Известия» заведующего лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислава Отставнова. Другие ученые при этом убеждены, что если у человека есть хоть какой-то иммунитет от возбудителя COVID-19, то он не сможет заразиться.