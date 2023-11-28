Ученые предрекли исчезновение самого крупного айсберга в мире

В скором времени айсберг А23а — самый крупный на планете — может исчезнуть. Сейчас он движется в направлении моря Скоша, сообщает пресс-служба Арктического и антарктического научно-исследовательского института.

В ноябре айсберг вынесло на чистую воду в Южном океане. Как прогнозируют специалисты, в дальнейшем его подхватят океанские течения и пронесут вдоль Южных Оркнейских островов. Затем, попав в море Скоша, объект довольно быстро исчезнет, подвергаясь воздействиям волн, теплых океанских вод и ветра. Согласно другому варианту, он останется в системе круговорота Уэддела, где продрейфует еще несколько лет.

Как подсчитали ученые, за время своего существования — с 1986 года — айсберг преодолел 2070 километров и практически не потерял в размере. По последним данным, его площадь достигает 4170 кв. километров.