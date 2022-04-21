Ученые предложили посмотреть на Тукая как на человека и популяризовать его в Сети

Сегодня в Литературном музее Габдуллы Тукая в преддверии 136-летия со дня рождения классика татарской литературы прошел круглый стол, участники которого обсудили проблемы восприятия творчества татарского поэта в искусстве современности. В дискуссии приняли участие писатели, ученые, экскурсоводы, литературоведы и музейные работники. Мифы и стереотипы о Тукае, поэт как бренд Татарстана, место и значение образов, созданных писателем, и многие другие темы затронули эксперты.

«Цель нашей сегодняшней встречи — это обмен мнениями по вопросам, касающихся творчества Габдуллы Тукая. Это в первую очередь стереотипы и мифы о личности поэта. Все мы прекрасно знаем Тукая как сироту, который всю жизнь страдал и, несмотря на это, стал великим поэтом. В связи с этим хочется актуализировать иные концепты восприятия творчества и личности поэта», — отметил научный сотрудник Института языка, литературы и искусства имени Г. Ибрагимова Академии наук РТ Марсель Измайлов.

По мнению участников круглого стола, актуализация другого видения личности и творчества великого поэта прежде всего возможна при изменении подхода к изучению татарской литературы.

«Татарская гуманитарная наука образовалась буквально в советское время. Если взять литературу XVII-XVIII веков, то она не изучалась, так как была религиозного содержания. Первые произведения исторического плана появились в конце XIX века. Только с изменением и усовершенствованием подходов возможно новое осмысление творчества Тукая», — подчеркнул ведущий научный сотрудник Института языка, литературы и искусства Азат Ахунов.

Исследователь упомянул об образах и стереотипах, которые сложились в массовом сознании. Для многих сегодня Габдулла Тукай — это борец, революционер, народный герой, который, несмотря на хорошие гонорары от произведений, постоянно жил в гостиницах, не имея при этом собственного дома. Вместе с тем Тукай — это великий поэт, который своим трудом и талантом заслужил место в пантеоне великих татарских мастеров слова.

«Конечно же, нужно новое осмысление творчества поэта. Однако нельзя разрушать символы, тесно связанные с его именем. Поэтому я предлагаю посмотреть на Тукая не только как на поэта, но и, в первую очередь, как на человека», — подчеркнул Азат Ахунов.

Как отметили участники литературной беседы, представление о творчестве Габдуллы Тукая плавно внедряется в сознание социума через работу учебных заведений и общественных организаций, с помощью проведения праздничных мероприятий. При этом образ поэта мало понятен современной молодежи и едва ли глубоко изучен. Поэтому ученые подчеркнули важность изучения тех моментов биографии поэта, которые будут вызывать особый интерес у татарстанской молодежи.

«В наш век цифровизации нужно активнее использовать ресурсы интернета в продвижении творчества Габдуллы Тукая. Поэт в достаточной степени представлен на телевидении, в печатных средствах массовой информации. Но мы должны понимать, что вся молодежь в интернете. Поэтому так важно разрабатывать молодежно-ориентированные проекты о поэте», — заметил Марсель Измайлов.

Помимо задачи популяризации творчества Тукая среди представителей молодежи, специалисты затронули вопрос реконструкции и создания мемориальных табличек, а также проблему некой ограниченности восприятия наследия поэта.

«В сегодняшнем понимании Тукай словно статичный, монументальный, а хочется, чтобы он был живой, поэтому его образ нужно углублять и расширять. В массовом сознании [наблюдается] детский уровень восприятия творческого наследия поэта. А ведь чем старше становится человек, тем глубже нужно погружаться в творчество Тукая», — подчеркнула искусствовед Ольга Улемнова.

В завершение встречи всем участникам круглого стола были вручены памятные подарки в виде трехтомного собрания материалов о жизни и творчестве Габдуллы Тукая. На основе исследований произведений автора, воспоминаний его современников, газетных публикаций, официальных документов различных организаций освещаются различные этапы жизни и творчества великого татарского поэта. Издание подготовлено Института языка, литературы и искусства имени Г. Ибрагимова Академии наук РТ.