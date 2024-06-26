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The Lancet: понижение воздействия яркого света ночью снизит риск развития диабета
Избегание воздействия яркого света ночью может значительно снизить риск развития диабета 2 типа. Об этом говорится исследовании сотрудников Университета Флиндерса в Австралии, опубликованном в журнале The Lancet Regional Health — Europe.
В исследовании, которое длилось 9 лет приняли участие 85 000 человек. Испытуемые постоянно носили на запястьях специальные световые датчики. Информация с них помогла обнаружить сильную связь воздействия яркого света ночью с развитием диабета 2 типа.
Исследователи считают, что воздействие яркого света в ночное время нарушает циркадные ритмы, что, в свою очередь, влияет на секрецию инсулина и метаболизм глюкозы. Это нарушение может способствовать развитию диабета, хронического заболевания, связанного с факторами образа жизни, таким как бездействие и ожирение.
Исследование подчеркивает важность поддержания здоровых привычек сна, включая ограничение воздействия яркого света ночью, потенциально снизить риск развития диабета 2 типа.
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