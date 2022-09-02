Ученые сняли новые кадры с затонувшего «Титаника» и показали уникальные детали корабля

Впервые ученые сняли новое видео с затонувшего «Титаника» в разрешении 8К. Детализация позволяет рассмотреть те фрагменты коробля, которые ранее не были видны. Например: надпись Noah Ningley&Sons Ltd на якоре. Об этом сообщает телеканал RT.

Отмечается, что видеофрагменты были получены с помощью глубоководного аппарата «Титан» во время экспедиции компании OceanGate Expeditions в мае этого года. Следующее погружение запланировано на 2023 год.

Эксперты рассчитывают с помощью видео изучить, как быстро разрушается корпус корабля, который затонул уже более 110 лет назад.