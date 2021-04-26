Ученые подтвердили, что употребление рыбы и морепродуктов продлевает жизнь

Международная группа ученых статистически доказала, что употребление омега-3 кислот снижает смертность от всех причин. По данным исследования общий риск смерти снижается на 15-18%.

Исследование проводили ученые из 10 стран под руководством Уильяма Харриса из Университета Южной Дакоты, говорится в статье, опубликованной в Nature Communications. В нем использовались данные 42 466 человек. Само исследование длилось 16 лет.

За это время умерли 37% испытуемых: около 30% — от сердечно-сосудистых заболеваний, 30% — от рака и 39% — от остальных причин, в том числе насильственных.

При высоком уровне омега-3 кислот риск смерти был на 15-18% ниже, чем при низком уровне.

Омега-3-полиненасыщенные жирные кислоты содержатся в рыбе и морепродуктах. Организм человека не может их вырабатывать. Риск смерти снижается за счет гипотензивного и антиагрегантного эффекта омега-3 жирных кислот, а также их позитивного влияния на эндотелий, адипоциты и липидный профиль, считают ученые.

