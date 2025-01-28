Ученые перевели стрелки «Часов Судного дня» по пяти причинам

Ученые перевели стрелки символических «Часов Судного дня». Теперь стрелки показывают 89 секунд до «ядерной полуночи», а не 90, как было в 2023 году, сообщил председатель совета по науке и безопасности американского журнала «Бюллетень ученых-атомщиков» Дэниел Холц, чьи слова приводит ТАСС.

По словам Холца, стрелки перевели из-за наращивания арсеналов ядерными державами, распада договоров о контроле над вооружениями, конфликтов стран, имеющих «ядерку», малых усилий по борьбе с изменением климата и слабого контроля над передовыми технологиями.

По словам ученых, перевод стрелок часов говорит о мировых рисках. Причем именно Соединенные Штаты, КНР и РФ несут основную ответственность за то, чтобы «отвести мир от пропасти».

Также ученые подчеркнули, что в 2024 году мир стал только ближе к катастрофе, а президенты и граждане стран курс так и не сменили. Ученые выразили надежду, что лидеры государств предпримут решительные действия для стабилизации ситуации в мире.

«Судные часы» существуют больше 70 лет. За это время стрелки там меняли более 20 раз. Так, в 1991-м их отодвинули на 17 минут от «плохого дня» из-за оптимистических настроений на фоне окончания холодной войны.