Ученые оценили риск повторного заражения при штамме «омикрон»

Переболевшие Covid-19 рискуют в три раза больше повторно заразиться штаммом коронавируса «омикрон», чем «дельтой». Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на сведения специалистов Южноафриканского центра эпидемиологического моделирования и анализа (SACEMA) и Национального института инфекционных заболеваний (NICD).

Специалисты рассказали, что последние исследования доказали способность данного штамма «избегать иммунитета, выработанного организмом после предшествующих заболеваний коронавирусом», сообщают «Известия».

Однако ученые добавляют, что при повторном заражении либо после прививки симптомы болезни проявляются намного слабее.

Микробиолог NICD Анна фон Готтберг заявила, что сейчас в ЮАР выявлен всплеск повторных заражений у перенесших штамм «омикрон» — этого не отмечалось при других вариантах Covid-19.