Ученые обсудят роль засечных линий в истории и культуре народов России

В Болгаре стартовало рабочее совещание на тему «Засечные линии в истории и культуре народов России». Исследователи из разных регионов страны представят свои исследования в этой области.

«Засечные линии — это глобальное явление, которое было сформировано на территории Российского государства. Оно выступает инструментом объединения, своеобразной зоной коммуникации различных культур», — отметил доктор исторических наук, профессор, директор Института археологии имени А. Х. Халикова Академии наук РТ Айрат Ситдиков.

Ученый также рассказал, что совещание было организовано при содействии Российского исторического общества, Института археологии Академии наук РТ и Республиканского фонда возрождения памятников истории и культуры Республики Татарстан. Ему предшествовала большая работа по изучению засечных линий.

«В 2020 году Президент РФ [Владимир Путин] дал поручение, направленное на решение вопроса популяризации <...> засечных линий. Поручения были даны Министерству культуры РФ и Российскому историческому обществу. В рамках этой работы была проведена инвентаризация в европейской части [страны] и начаты работы по актуализации и презентации засечных линий, их взаимодействия с областями и регионами», — добавил Ситдиков.

Слова приветствия и пожелания плодотворной работы участникам рабочего совещания передали первый Президент республики, председатель попечительского совета Фонда возрождения памятников истории и культуры РТ, посол доброй воли ЮНЕСКО, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев и президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов.