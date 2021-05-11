Ученые обнаружили заболевание, в 9 раз повышающее риск смерти от Covid-19

Обнаружена связь между пародонтитом (хроническим воспалением десен) и смертностью от коронавируса. Исследование, проведенное учеными из Канады и Катара, показало, что наличие заболевание в 8,81 раза увеличивает риск летального исхода, сообщают «Известия».

Кроме того, стоматилогическая проблема в 3,54 раза повышает риск оказаться в отделении интенсивной терапии, в 4,57 раза — необходимость ИВЛ.

В работе специалисты использовали математические модели, которые учитывали демографические, медицинские и поведенческие факторы. Пародонтит подтверждался с помощью стоматологических рентгенограмм из медицинской базы данных. В выборке анализировались данные 568 пациентов.

Как объяснила директор Института стоматологии им. Е. В. Боровского Сеченовского университета Ирина Макеева, если патогенные микроорганизмы, в частности вирусы, попадают в кровяное русло через пародонтальные карманы, это может создать предпосылки для развития тромбоза.

Ряд научных работ доказали, что воспалительные заболевания пародонта (первую очередь пародонтит) могут быть взаимосвязаны с общесоматическими патологиями, в том числе печени, почек, желудка и кишечника.

Усугубить проблему способно «вялотекущее» длительное течение пародонтита. Это связано с тем, что на ранних стадиях у человека почти нет жалоб и неприятных ощущений, поэтому проблему не всегда удается обнаружить вовремя.