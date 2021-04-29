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Ру Тат
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29 апреля 2021  09:32

Ученые обнаружили витамины, способные защитить от тяжелой формы Covid-19

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Витамины С и D в сочетании с мелатонином и цинком показали эффективность в профилактике тяжелой формы коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на итальянского исследователя — члена научно-технического комитета по Covid-19 при региональном правительстве Сицилии, профессора медицины Сальваторе Коррао.
Специалист рассказал, что группа итальянских ученых изучила влияние данных витаминов на организм пациента. Благодаря проведенной работе им удалось рассчитать дозу, прием которой позволит достичь наилучшего эффекта от препаратов.
По словам Коррао, в день следует добавлять в пищу один-два грамма витамина С и ежемесячно — 50 тысяч международных единиц витамина D. Второй из них лучше пить на полный желудок.

Мелатонин же стоит принимать в дозировке от шести до 10 мг каждый вечер. 
«При этом следует иметь в виду, что он может вызывать сонливость, поэтому противопоказан некоторым категориям пациентов», — подчеркнул исследователь.
Также необходимо ежедневно употреблять по 50 мг чистого цинка. Однако нельзя забывать, что это вещество накапливается в организме. Поэтому постепенно дозу следует уменьшить до 25 мг. 
«Препараты нужно принимать под наблюдением врача», — напомнил специалист.

коронавирус витамины
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