Ученые обнаружили в Мировом океане бессмертных медуз, родившихся еще при динозаврах

Ученые, работавшие на зоологической станции в Неаполе, обнаружили в Мировом океане медуз Turritopsis dohrnii, которые потенциально могут жить вечно. Они родились около 66 млн лет назад – еще до гибели динозавров. Об этом сообщает ТНВ со ссылкой на статью в журнале The Biologist.

Исследователи утверждают, что когда медуза стареет или получает повреждения, она откатывается к стадии полипа и растет заново. Turritopsis dohrnii поглощает свои щупальца и превращается в скопление недифференцированных клеток на морском дне, после чего жизненный цикл повторяется.

Взрослые особи имеют форму колокола диаметром до 4,5 мм. Бессмертные медузы могут встретиться в умеренных и тропических водах – везде, кроме вод Антарктиды.