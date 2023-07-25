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Ученые обнаружили в Мировом океане бессмертных медуз, родившихся еще при динозаврах
Ученые, работавшие на зоологической станции в Неаполе, обнаружили в Мировом океане медуз Turritopsis dohrnii, которые потенциально могут жить вечно. Они родились около 66 млн лет назад – еще до гибели динозавров. Об этом сообщает ТНВ со ссылкой на статью в журнале The Biologist.
Исследователи утверждают, что когда медуза стареет или получает повреждения, она откатывается к стадии полипа и растет заново. Turritopsis dohrnii поглощает свои щупальца и превращается в скопление недифференцированных клеток на морском дне, после чего жизненный цикл повторяется.
Взрослые особи имеют форму колокола диаметром до 4,5 мм. Бессмертные медузы могут встретиться в умеренных и тропических водах – везде, кроме вод Антарктиды.
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